Нардеп Верещук написала заявление на увольнение с должности представительницы Кабмина в Раде
15 ноября, 2019, 14:12
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представительницы Кабинета министров в Верховной Раде
Об этом Верещук сообщила в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
"Я написала заявление, составляю полномочия лично. Считаю, что в стенах парламента буду более нужной", - сказала Верещук.
Накануне Верещук сообщила, что от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этом посту. По ее словам, Гончарук планировал уволить ее из должности представителя из-за критики деятельности правительства.
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