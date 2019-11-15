Нардеп Верещук написала заявление на увольнение с должности представительницы Кабмина в Раде

15 ноября, 2019, 14:12

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представительницы Кабинета министров в Верховной Раде

Об этом Верещук сообщила в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Я написала заявление, составляю полномочия лично. Считаю, что в стенах парламента буду более нужной", - сказала Верещук.

Накануне Верещук сообщила, что от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этом посту. По ее словам, Гончарук планировал уволить ее из должности представителя из-за критики деятельности правительства.