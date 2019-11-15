В Украине схватили одного из лидеров "Исламского государства"

15 ноября, 2019, 17:14

Террориста по кличке "Аль Бара Шишани" схватили украинские спецслужбы

Об этом сообщили на странице Службы Безопасности Украины в Facebook.

Благодаря совместным действиям украинских спецслужб, министерства внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США на территории Украины был задержан гражданин Грузии, который имел титул амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия в Сирии.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в "ИГ" - заместителя военного амира, известного как Абу Умар аш-Шишани. С 2016 года террорист находился на территории Турции, а в 2018 году прибыл в Украину по поддельному паспорту.

СБУ утверждает, что на территории Украины террорист продолжал координировать деятельность ячеек Исламского государства на Ближнем Востоке.



Сейчас, арестованный возле дома, где он проживал, террорист находится под экстрадиционным арестом.