 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ "Слуге" собираются разработать этический кодекс нардепа

В "Слуге" собираются разработать этический кодекс нардепа


фото: politarena
Партия Слуга народа приняла решение разработать этический кодекс народного депутата

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук во время общения с журналистами в парламенте, передает "НВ" .

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции", - уточнила она.

По словам Верещук, без четко прописанных правил, исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит ее имиджу и подрывает доверие избирателей.

Напомним, 15 ноября появилась информация, что из фракции "Слуги народа" исключили Скороход и Полякова.

  • 14 ноября народный депутат от фракции "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее мужа задержали по указанию одного из заместителей Офиса президента Украины из-за ее политической позиции во время голосований.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать