В "Слуге" собираются разработать этический кодекс нардепа
15 ноября, 2019, 12:44
Партия Слуга народа приняла решение разработать этический кодекс народного депутата
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук во время общения с журналистами в парламенте, передает "НВ" .
"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции", - уточнила она.
По словам Верещук, без четко прописанных правил, исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит ее имиджу и подрывает доверие избирателей.
Напомним, 15 ноября появилась информация, что из фракции "Слуги народа" исключили Скороход и Полякова.
- 14 ноября народный депутат от фракции "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее мужа задержали по указанию одного из заместителей Офиса президента Украины из-за ее политической позиции во время голосований.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-