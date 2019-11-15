В "Слуге" собираются разработать этический кодекс нардепа

15 ноября, 2019, 12:44

Партия Слуга народа приняла решение разработать этический кодекс народного депутата

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук во время общения с журналистами в парламенте, передает "НВ" .

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции", - уточнила она.

По словам Верещук, без четко прописанных правил, исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит ее имиджу и подрывает доверие избирателей.

Напомним, 15 ноября появилась информация, что из фракции "Слуги народа" исключили Скороход и Полякова.