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Espreso.tvОбществоУкраинские пограничники получат 20 патрульных кораблей

Украинские пограничники получат 20 патрульных кораблей

Правительство поддержало проект усиления системы морской безопасности и охраны границы

Об этом сообщает прсслужба МВД.

За три года Государственная пограничная служба получит 20 патрульных кораблей компании ОСЕА. Это уже второй, после авиации МВД, по масштабу украино-французский проект.

По словам Арсена Авакова, морской участок украинской границы требует укрепения и мобильности на воде. В оккупированном Крыму остались базы и 19 кораблей, а 80% имеющихся кораблей технически устаревшие и требуют постоянного обновления.

"Поэтому сегодня мы представляем большой и важнейший структурный проект усиления системы охраны морских границ. В рамках которого для нужд Госпогранслужбы Украины закупает 20 французских патрульных кораблей ОСЕА", - сказал министр.

По его словам, предложение компании ОСЕА была наиболее экономически выгодной. Более того, корабли будут изготавливаться из морского алюминия, поэтому они будут более легкими и маневренными.

Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации, техническую поддержку в Украине в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украина, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Аваков отметил, что стоимость контракта 136,5 млн евро: "Реализация проекта планируется в том числе с частичным финансированием за счет кредитных средств, как коммерческих банков, так и за счет казначейского займа Министерства финансов Франции. Кредит предоставляет государство Франция. 15% выплачивает Украина из бюджета. 85% кредитные средства ".

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