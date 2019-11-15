Украинские пограничники получат 20 патрульных кораблей
Об этом сообщает прсслужба МВД.
За три года Государственная пограничная служба получит 20 патрульных кораблей компании ОСЕА. Это уже второй, после авиации МВД, по масштабу украино-французский проект.
По словам Арсена Авакова, морской участок украинской границы требует укрепения и мобильности на воде. В оккупированном Крыму остались базы и 19 кораблей, а 80% имеющихся кораблей технически устаревшие и требуют постоянного обновления.
"Поэтому сегодня мы представляем большой и важнейший структурный проект усиления системы охраны морских границ. В рамках которого для нужд Госпогранслужбы Украины закупает 20 французских патрульных кораблей ОСЕА", - сказал министр.
По его словам, предложение компании ОСЕА была наиболее экономически выгодной. Более того, корабли будут изготавливаться из морского алюминия, поэтому они будут более легкими и маневренными.
Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации, техническую поддержку в Украине в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украина, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.
Аваков отметил, что стоимость контракта 136,5 млн евро: "Реализация проекта планируется в том числе с частичным финансированием за счет кредитных средств, как коммерческих банков, так и за счет казначейского займа Министерства финансов Франции. Кредит предоставляет государство Франция. 15% выплачивает Украина из бюджета. 85% кредитные средства ".
- Уже в 2020 году для нужд авиационной безопасности и защиты МВД поставят 10 вертолетов.
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