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Espreso.tvОбществоAirbus планирует открыть представительство в Украине

Airbus планирует открыть представительство в Украине


фото: mvs.gov.ua
Уже в 2020 году для нужд авиационной безопасности и защиты МВД поставят 10 вертолетов

Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с вице-президентом компании "Airbus Helicopters" Оливье Мишелоном в Оксфорде, сообщает пресс служба МВД.

"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра. Нацполиция, Госпогранслужба, ДСНС и Нацгвардия получат еще 10 вертолетов Н225, Н145, Н125", - отметил Аваков.

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Он также отметил, что планируется открытие представительства Airbus в Украине.

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