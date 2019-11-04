Airbus планирует открыть представительство в Украине
4 ноября, 2019, 21:00
Уже в 2020 году для нужд авиационной безопасности и защиты МВД поставят 10 вертолетов
Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с вице-президентом компании "Airbus Helicopters" Оливье Мишелоном в Оксфорде, сообщает пресс служба МВД.
"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра. Нацполиция, Госпогранслужба, ДСНС и Нацгвардия получат еще 10 вертолетов Н225, Н145, Н125", - отметил Аваков.
Он также отметил, что планируется открытие представительства Airbus в Украине.
- К 2022 году в Украине планируют создать единую авиационную систему, которая будет 55 вертолетов.
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