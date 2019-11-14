Путин хочет видеть Зеленского только в "нормандском" формате
Об этом он заявил во время брифинга на саммите БРИКС, передает РБК-Украина.
По его словам, Украина должна "искать счастья не за океаном, а договариваться со своими соседями".
"Мы договорились встретиться в нормандском формате. Зачем нам бегать на неподготовленные встречи. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в нормандском формате возможна", - отметил Путин.
Также он добавил, что приветствует разведение сил на Донбассе.
"Мы приветствуем действия украинской власти. Но одновременно появляется двусмысленность. Мы видим заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что Украина собирается отказаться от Минских соглашений. Это как?", - отметил российский лидер.
- Напомним, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского, заявив, что украинский президент согласился. Позже в МИД Украины сообщили, что Киев официально не получал предложений от Казахстана о личной встрече президентов Украины и России.
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