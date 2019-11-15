Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, - ОГА

15 ноября, 2019, 21:50

Председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер заявляет, что ситуация на военном складе боеприпасов в Балаклее локализована, дальнейшие взрывы исключены

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

"Проблема локализована и лица, занимающиеся сейчас ликвидацией, уверяют, что дальнейшего продолжения (взрывов) - не будет", - сказал Кучер.

Отвечая на вопрос о версии произошедшего, Кучер сказал, что пока есть только предположения, обстоятельства выясняются. При этом он отметил: "Пока невозможно проводить осмотр места происшествия".

"На территории воинской части проведена эвакуация персонала, на территории арсенала эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.

Кучер также сказал, что в Балаклею прибудет заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины.