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Espreso.tvОбществоСитуация на военном складе в Балаклее локализована, - ОГА

Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, - ОГА

Председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер заявляет, что ситуация на военном складе боеприпасов в Балаклее локализована, дальнейшие взрывы исключены

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

"Проблема локализована и лица, занимающиеся сейчас ликвидацией, уверяют, что дальнейшего продолжения (взрывов) - не будет", - сказал Кучер.

Отвечая на вопрос о версии произошедшего, Кучер сказал, что пока есть только предположения, обстоятельства выясняются. При этом он отметил: "Пока невозможно проводить осмотр места происшествия".

"На территории воинской части проведена эвакуация персонала, на территории арсенала эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.

Кучер также сказал, что в Балаклею прибудет заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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