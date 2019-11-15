Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, - ОГА
15 ноября, 2019, 21:50
Председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер заявляет, что ситуация на военном складе боеприпасов в Балаклее локализована, дальнейшие взрывы исключены
Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.
"Проблема локализована и лица, занимающиеся сейчас ликвидацией, уверяют, что дальнейшего продолжения (взрывов) - не будет", - сказал Кучер.
Отвечая на вопрос о версии произошедшего, Кучер сказал, что пока есть только предположения, обстоятельства выясняются. При этом он отметил: "Пока невозможно проводить осмотр места происшествия".
"На территории воинской части проведена эвакуация персонала, на территории арсенала эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.
Кучер также сказал, что в Балаклею прибудет заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
- Как известно, в пятницу, 15 ноября, на территории военного арсенала в Балаклее прогремели взрывы .
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