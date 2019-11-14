Трамп занимался расследованием в отношении Байдена больше, чем Украина, - Тейлор

14 ноября, 2019, 09:04

Президент США Дональд Трамп больше заинтересован в расследовании в Украине в отношении своего потенциально главного конкурента на будущих выборах 2020 Джо Байдена, чем в самой Украине

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в Конгрессе во время публичных слушаний об импичменте Трампу, передает Independent .

"В прошлую пятницу один из моих сотрудников рассказал мне о событиях, которые произошли 26 июля. Пока посол (Курт) Волкер и я посетили фронт на Донбассе, этот член моего штаба сопровождал посла (США в ЕС) Сондленда. Посол Сондленд встретился с ( Андреем) Ермаком ", - заявил Тейлор.

Поверенный в делах США продолжил, описав телефонный звонок, в ходе которого Трамп громко говорил:

"После этой встречи в присутствии моих сотрудников в ресторане посол Сондленд позвонил президенту Трампу и рассказал ему о своих встречах в Киеве. Сотрудник моего штата мог слышать по телефону президента Трампа, который спрашивал посла Сондленда о "расследованиях". Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед".

Затем Тейлор указал, что его сотрудник спросил Сондленда, что президент думает об Украине, и ему сказали, что Трамп, похоже, больше заинтересован во влиянии на расследование, которое может провести эта страна, чем в самой стране.

"Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше заботится о расследовании Байдена, на которые настаивал (Руди) Джулиани", - сказал дипломат.