Рада создала ВСК по коррупции в Украинской ассоциации футбола
15 ноября, 2019, 15:17
Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по коррупции в Украинской ассоциации футбола
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Создание комиссии поддержали 260 народных депутатов.
Предполагается, что эта комиссия проверит возможные факты коррупции президентом УАФ Андреем Павелко при решении вопроса о финансировании строительства футбольных полей с искусственным покрытием, а также факты возможного хищения бюджетных средств, выделенных на эту программу.
Количественный состав временной следственной комиссии составляет 10 народных депутатов.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в офисе Украинской ассоциации футбола.
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