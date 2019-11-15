Рада создала ВСК по коррупции в Украинской ассоциации футбола

15 ноября, 2019, 15:17

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по коррупции в Украинской ассоциации футбола

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Создание комиссии поддержали 260 народных депутатов.

Предполагается, что эта комиссия проверит возможные факты коррупции президентом УАФ Андреем Павелко при решении вопроса о финансировании строительства футбольных полей с искусственным покрытием, а также факты возможного хищения бюджетных средств, выделенных на эту программу.

Количественный состав временной следственной комиссии составляет 10 народных депутатов.