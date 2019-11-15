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Espreso.tvОбществоРада создала ВСК по коррупции в Украинской ассоциации футбола

Рада создала ВСК по коррупции в Украинской ассоциации футбола


фото: zn.ua
Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по коррупции в Украинской ассоциации футбола

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Создание комиссии поддержали 260 народных депутатов.

Предполагается, что эта комиссия проверит возможные факты коррупции президентом УАФ Андреем Павелко при решении вопроса о финансировании строительства футбольных полей с искусственным покрытием, а также факты возможного хищения бюджетных средств, выделенных на эту программу.

Количественный состав временной следственной комиссии составляет 10 народных депутатов.

  • Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в офисе Украинской ассоциации футбола.
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