//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНАБУ проводит обыски в Доме футбола

НАБУ проводит обыски в Доме футбола


фото: sportarena.com
Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе Украинской ассоциации футбола

Об этом сообщает НАБУ на своей странице в facebook.

"Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении.

В стенах УАФ находились около 30 человек с НАБУ. Проверке подлежат также компьютеры рядовых сотрудников организации. Работники УАФ утверждают, что сотрудники НАБУ изымают документы, но ведут себя максимально корректно. Следователи фиксируют все на видеокамеру. Внутрь Доме футбола начали пропускать работников Ассоциации, которые занимаются подготовкой игр сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко сейчас находится в Париже на западе от ФИФА.

  • 17 мая стало известно, что ФФУ переименуют в Украинскую ассоциацию футбола.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июня, 2019 среда

больше новостей

5 июня, 2019 среда

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать