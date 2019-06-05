НАБУ проводит обыски в Доме футбола

5 июня, 2019, 12:39

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе Украинской ассоциации футбола

Об этом сообщает НАБУ на своей странице в facebook.

"Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении.

В стенах УАФ находились около 30 человек с НАБУ. Проверке подлежат также компьютеры рядовых сотрудников организации. Работники УАФ утверждают, что сотрудники НАБУ изымают документы, но ведут себя максимально корректно. Следователи фиксируют все на видеокамеру. Внутрь Доме футбола начали пропускать работников Ассоциации, которые занимаются подготовкой игр сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко сейчас находится в Париже на западе от ФИФА.