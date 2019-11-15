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Espreso.tvОбществоРада предварительно согласовала перезапуск ГБР

Рада предварительно согласовала перезапуск ГБР


фото: 5.ua
Верховная Рада поддержала поправку к законопроекту о перезапуске Государственного бюро расследований, которая предусматривает увольнение руководства органа

Об этом сообщает РБК-Украина.

Правку поддержали 259 депутатов. Законопроект принят в первом чтении.

Согласно ей, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются в случае принятия закона и его вступления в силу.

При этом президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР.

Временно исполняющему обязанности директора ГБР запрещается разглашать информацию с ограниченным доступом, полученную в связи с исполнением его обязанностей, кроме случаев, установленных законом.

  • Председатель ГБР Роман Труба отметил, что в случае смены руководства будет радоваться экс-президент Петр Порошенко, поскольку его ведомство решило начать расследование дел, в которых фигурирует бывший глава государства.
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