НАПК предлагает внести должность Богдана в перечень "коррупционно рискованных"

15 ноября, 2019, 15:52

Национальное агентство по предупреждению коррупции предлагает внести должность главы Офиса президента в перечень должностей с высоким уровнем коррупционных рисков

Об этом сообщает УП.

В перечень должностей с высоким коррупционным риском, кроме должности руководителя Офиса президента Украины, Национальное агентство предлагает отнести должности первого заместителя и заместителя руководителя Офиса президента.

"Агентство изучает коррупционные риски в каждом органе государственной власти с учетом его специфики. Изучив специфику деятельности Офиса президента НАПК пришло к выводу, что должности являются с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. Поэтому НАПК предлагает внести их в перечень этих должностей и применять к ним максимальный уровень контроля", - сказал в комментарии руководитель отдела информационной политики и связей со СМИ Александр Свириденко

Представитель НАПК напомнил, что ранее глава ОП мог показывать доходы только по доброй воле. Согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу 18 октября, глава и его заместители должны подавать электронные декларации. НАПК будет проводить полную проверку этих деклараций.