Племянники и несовершеннолетние дети: НАПК расширит круг родственников, которые должны декларировать доходы
25 октября, 2019, 12:20
Национальное агентство по предупреждению коррупции расширило круг близких лиц и членов семьи, которые должны декларировать доходы в соответствии с изменениями, внесенными в закон "О предупреждении коррупции"
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
"Отныне термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери)", - говорится в сообщении.
Также членами семьи теперь считаются несовершеннолетние дети, человека, декларирующего доходы, независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличия взаимных прав и обязанностей.
На круг близких лиц распространяются ограничения относительно совместной работы: публичным служащим запрещено иметь родственников и членов семьи в прямом подчинении.
- Вступил в силу закон о расширении круга субъектов декларирования
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