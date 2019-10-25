Племянники и несовершеннолетние дети: НАПК расширит круг родственников, которые должны декларировать доходы

25 октября, 2019, 12:20

Национальное агентство по предупреждению коррупции расширило круг близких лиц и членов семьи, которые должны декларировать доходы в соответствии с изменениями, внесенными в закон "О предупреждении коррупции"

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Отныне термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери)", - говорится в сообщении.

Также членами семьи теперь считаются несовершеннолетние дети, человека, декларирующего доходы, независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличия взаимных прав и обязанностей.

На круг близких лиц распространяются ограничения относительно совместной работы: публичным служащим запрещено иметь родственников и членов семьи в прямом подчинении.