На Донбассе погиб боец 14-й бригады

15 ноября, 2019, 22:28

Солдат Юрий Хомик 14-й ОМБР имени князя Романа Большого получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела

Об этом сообщает пресс служба бригады в Facebook.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 14 ноября смертельное ранение в результате вражеского обстрела получил наш побратим, солдат Хомик Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика.