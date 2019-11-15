На Донбассе погиб боец 14-й бригады
15 ноября, 2019, 22:28
Солдат Юрий Хомик 14-й ОМБР имени князя Романа Большого получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела
Об этом сообщает пресс служба бригады в Facebook.
"С тяжелым сердцем сообщаем, что 14 ноября смертельное ранение в результате вражеского обстрела получил наш побратим, солдат Хомик Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.
Командование и личный состав 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика.
- В четверг, 14 ноября, по данным ООС в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий .
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