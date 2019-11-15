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Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб боец 14-й бригады

На Донбассе погиб боец 14-й бригады


фото: www.facebook.com/14ombr/
Солдат Юрий Хомик 14-й ОМБР имени князя Романа Большого получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела

Об этом сообщает пресс служба бригады в Facebook.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 14 ноября смертельное ранение в результате вражеского обстрела получил наш побратим, солдат Хомик Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика.

 

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