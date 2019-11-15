Сутки на Донбассе: оккупанты били с запрещенного оружия, погиб боец ООС

15 ноября, 2019, 07:17

В четверг, 14 ноября, российские террористы на Донбассе 15 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли укрепления Объединенных сил у Каменки с автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Песков - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около Новомихайловки - с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Широкино и Гнутово - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов, неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и др й стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские боевики стреляли у желобки из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Новолуганское и Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, около Майорская - с РПГ и крупнокалиберных пулеметов, у Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Орехово - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток 15 ноября российские оккупационные войска один раз обстреливали украинские позиции неподалеку Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь вследствие этого обстрела нет.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.