Макрон пообещал, что посетит Украину
15 ноября, 2019, 20:50
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому нанести официальный визит
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину", - говорится в сообщении на сайте президента.
Зеленский также рассказал президенту Франции о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, а тот заверил президента Украины в поддержке со стороны Франции.
- Макрон сообщил Зеленскому, что Россия согласилась на дату 9 декабря для проведения саммита "нормандской четверки".
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