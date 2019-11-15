Макрон пообещал, что посетит Украину

15 ноября, 2019, 20:50

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому нанести официальный визит

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину", - говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский также рассказал президенту Франции о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, а тот заверил президента Украины в поддержке со стороны Франции.