Литва и Россия провели обмен шпионами
Об этом сообщили в канцелярии президента Литвы, передает LRT.
Обмен состоялся на российско-литовской границе. В рамках операции двое россиян, осужденных за шпионаж в Литве, были переданы России. Российские власти передала двух литовцев и одного гражданина Норвегии.
"Двое граждан Литвы, Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис, вернулись в Литву и сейчас едут к своим семьям", - заявил журналистам советник президента Йонас Жукас.
Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что обмен состоялся в пятницу в полдень.
По его словам, Фроде Берг, норвежский гражданин, отбывавший 14-летний срок наказания в России за шпионаж, также принимал участие в обмене. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Фроде Берг был передан норвежским чиновникам в Литве.
- Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж в пользу РФ.
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