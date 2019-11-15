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Espreso.tvОбществоПрезидент Литвы помиловал российских шпионов

Президент Литвы помиловал российских шпионов


фото: kp
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж в пользу РФ

Как сообщает BNS, глава литовского государства подписал указ о помиловании Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Они были осуждены за шпионаж в 2017 году и сейчас находятся в тюрьме Литвы.

В документе говорится, что россияне были помилованы на основании положения Уголовного кодекса Литвы, которое регулирует обмен шпионами.

По данным литовских правоохранительных органов, Филипченко был работником ФСБ, его осудили в Литве до 10 лет лишения свободы.

Моисеенко назначили 10,5 лет лишения свободы за вербовку литовского офицера.

По данным источников BNS, Москва должна помиловать двух задержанных в России граждан Литвы, Евгения Матятича и Арстида Тамошаита, осужденных в 2016 году.

Москва утверждает, что они занимались задачами военной разведки Литвы. Официальные лица Литвы никогда не комментировали связь с этими лицами.

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