Президент Литвы помиловал российских шпионов
Как сообщает BNS, глава литовского государства подписал указ о помиловании Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Они были осуждены за шпионаж в 2017 году и сейчас находятся в тюрьме Литвы.
В документе говорится, что россияне были помилованы на основании положения Уголовного кодекса Литвы, которое регулирует обмен шпионами.
По данным литовских правоохранительных органов, Филипченко был работником ФСБ, его осудили в Литве до 10 лет лишения свободы.
Моисеенко назначили 10,5 лет лишения свободы за вербовку литовского офицера.
По данным источников BNS, Москва должна помиловать двух задержанных в России граждан Литвы, Евгения Матятича и Арстида Тамошаита, осужденных в 2016 году.
Москва утверждает, что они занимались задачами военной разведки Литвы. Официальные лица Литвы никогда не комментировали связь с этими лицами.
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