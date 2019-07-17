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Espreso.tvОбществоЕБРР планирует предоставить киевскому метро 50 млн евро на вагоны для новой линии на Виноградарь

ЕБРР планирует предоставить киевскому метро 50 млн евро на вагоны для новой линии на Виноградарь


фото: ukranews
Европейский банк реконструкции и развития готов принять решение об открытии кредитной линии на 50 млн евро для "Киевского метрополитена" на закупку новых вагонов

Об этом говорится на сайте ЕБРР, передает Громадское.

Отмечается, что речь идет о 50 вагонах.

"Кредит 50 млн евро для коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на закупку 50 вагонов метро для новой линии на Виноградарь. Проект осуществляется в рамках программы "Зеленый город-2", целью которой является содействие решению экологических проблем на уровне городов в масштабах соответствующих секторов" , - говорится в сообщении.

Сейчас банк рассмотрел концепцию и ожидается окончательное рассмотрение Советом директоров ЕБРР. Дата рассмотрения запланирована на 18 сентября.

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