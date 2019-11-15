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Espreso.tvОбществоГрузия назвала имя задержанного в Украине лидера "Исламского государства"

Грузия назвала имя задержанного в Украине лидера "Исламского государства"

Мужчина, которого задержала СБУ - гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили, сообщила Служба госбезопасности Грузии

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, мужчина находился в международном розыске по обвинению в участии в террористической организации.

"В результате расследования, проведенного Центром контртерроризма Службы государственной безопасности Грузии, было установлено, что в 2014 году Цезарь Тохосашвили уехал в Сирийскую Арабскую Республику и присоединился к боевым действиям против сирийских правительственных сил. Расследование установило, что в 2015 году Цезарь Тохосашвили стал членом террористической организации "Исламское государство". Он имел тесные связи с лидерами "Исламского государства" Тарханом Батирашвили, Исламом Атабиевым и Ахмедом Чатаевым. 6 ноября 2019 года городской суд Тбилиси приговорил Цезаря Тохосашвили к лишению свободы", - информирует спецслужба Грузии.

СБУ утверждает, что на территории Украины террорист продолжал координировать деятельность ячеек Исламского государства на Ближнем Востоке.

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