Грузия: люди провели ночь в палатках, мэр Каладзе показал протестующим фак

15 ноября, 2019, 10:28

Участники акции протеста и некоторые оппозиционеры провели ночь в палатках на проспекте Руставели в Тбилиси

Об этом сообщает Грузия Online.

Главное требование протестующих - назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. Участники акции утверждают, что не разойдутся до тех пор, пока власть не пойдет на уступки.

Под зданием парламента устроил митинг общественное движение "Стыдно!", В результате летних акций которого власть дала обещание о переходе на пропорциональную систему.

Власть взимает в Тбилиси спецназ, сообщает Эхо Кавказа.

Примечательна реакция мэра Тбилиси, экс-футболиста "Динамо-Киев Кахи Каладзе на начало протестов. Так, телеканал" Формула "распространил видеокадры, на которых видно, как он проехал на автомобиле мимо пикета у парламента и показал средний палец. Позже Каладзе объяснил, что средний палец не предназначался участникам акции. "На самом деле это не предназначалось участникам акции. Какое вам дело до того, какие у меня отношения с моим другом? "- задал риторический вопрос Каладзе.

15 ноября на проспекте Руставели ожидаются новые массовые акции начались накануне после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы.