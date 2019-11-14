В центре Тбилиси протестующие перекрыли проспект из-за провала избирательных изменений

14 ноября, 2019, 16:46

В центре столицы Грузии Тбилиси несколько десятков человек перекрыли проспект после того, как парламент провалил голосование за законопроект о переходе на пропорциональную избирательную систему

Об этом сообщает портал Новости-Грузия.

"После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему несколько десятков человек в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели", - говорится в сообщении.

По словам одного из организаторов акции Гиги Макарашвили, активисты планируют перекрыть и другие дороги в Тбилиси.

Общественные активисты, а также лидеры и сторонники оппозиции блокировали движение у здания парламента Грузии.

Сегодня в 19 часов у здания парламента представители оппозиционных сил планируют митинг, который, по их словам, должен стать началом "кампании общей неповиновения".

Отмечается, что после двухдневных громких обсуждений 14 ноября парламент Грузии принял законопроект, поданный правящей партией "Грузинская мечта", о внесении изменений в Конституцию, предусматривающих изменение избирательной системы.

Грузинские власти еще в июне на фоне многотысячных протестных акций пообещала внести изменения в Конституцию, чтобы уже в 2020 году провести выборы в парламент исключительно по пропорциональной системе. Для принятия конституционных поправок требовались голоса 113 депутатов. Однако парламент 101 голосом против трех провалил законопроект.

После голосования семь депутатов заявили о выходе из парламентского большинства.