Генштаб ВСУ начал собственное расследование взрывов в Балаклее, - Загороднюк

15 ноября, 2019, 19:27

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о начале служебного расследования инцидента в Балаклее на Харьковщине

Об этом он написал в своем Telegram.

"Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование трагедии.Буду информировать вас о его результатах. Обещаю", - написал Загороднюк.

Он выразил искренние соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям погибших.