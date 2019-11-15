Генштаб ВСУ начал собственное расследование взрывов в Балаклее, - Загороднюк
15 ноября, 2019, 19:27
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о начале служебного расследования инцидента в Балаклее на Харьковщине
Об этом он написал в своем Telegram.
"Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование трагедии.Буду информировать вас о его результатах. Обещаю", - написал Загороднюк.
Он выразил искренние соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям погибших.
- Следователи территориального управления Государственного бюро расследований также выясняют обстоятельства взрывов на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклее Харьковской области.
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