 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГенштаб ВСУ начал собственное расследование взрывов в Балаклее, - Загороднюк

Генштаб ВСУ начал собственное расследование взрывов в Балаклее, - Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о начале служебного расследования инцидента в Балаклее на Харьковщине

Об этом он написал в своем Telegram.

"Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование трагедии.Буду информировать вас о его результатах. Обещаю", - написал Загороднюк.

Он выразил искренние соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям погибших.

  • Следователи территориального управления Государственного бюро расследований также выясняют обстоятельства взрывов на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклее Харьковской области.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать