Двое саперов погибли: ГБР открыло производство по взрывам в Балаклее
Об этом сообщает пресс служба ГБР.
15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва.
Вследствие чрезвычайного происшествия, четверо военных получили травмы различной степени тяжести, а двое саперов получили ранения, несовместимые с жизнью.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.
Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).
По информации от Генштаба двое военнослужащих получили во время взрывов ранения, несовместимые с жизнью.
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