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Espreso.tvОбществоДвое саперов погибли: ГБР открыло производство по взрывам в Балаклее

Двое саперов погибли: ГБР открыло производство по взрывам в Балаклее

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства взрывов на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва.

Вследствие чрезвычайного происшествия, четверо военных получили травмы различной степени тяжести, а двое саперов получили ранения, несовместимые с жизнью.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

По информации от Генштаба двое военнослужащих получили во время взрывов ранения, несовместимые с жизнью.

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