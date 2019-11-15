Генштаб уточнил число пострадавших при взрыве в Балаклее

15 ноября, 2019, 20:17

В результате взрыва боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) пострадали 5 украинских военнослужащих

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

"Местным жителям ничего не угрожает, хранилища боеприпасов в безопасности", - такова обновленная информация Генерального штаба по ситуации в Балаклее.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в результате взрыва боеприпасов пострадали пять военнослужащих и двое погибли. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

"Один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим оказівается профессиональная неотложная медицинская помощь", - отметили в ведомстве.