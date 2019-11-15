Генштаб уточнил число пострадавших при взрыве в Балаклее
15 ноября, 2019, 20:17
В результате взрыва боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) пострадали 5 украинских военнослужащих
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.
"Местным жителям ничего не угрожает, хранилища боеприпасов в безопасности", - такова обновленная информация Генерального штаба по ситуации в Балаклее.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в результате взрыва боеприпасов пострадали пять военнослужащих и двое погибли. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
"Один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим оказівается профессиональная неотложная медицинская помощь", - отметили в ведомстве.
- Как известно, в пятницу, 15 ноября, на территории военного арсенала в Балаклее прогремели взрывы.
- Сначала в Генштабе сообщали, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения. Трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.
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