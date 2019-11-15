Экс-посол США: я никогда не давала указаний Луценко

15 ноября, 2019, 17:53

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович отрицает, что запрещала украинским правоохранительным органам осуществлять уголовное преследование некоторых лиц

Об этом она заявила во время публичных слушаний в Конгрессе США.

"Я не говорила господину Луценко или другим украинским чиновникам, кого они должны или не должны преследовать. Зато я выступала за позицию США, что должно господствовать верховенство закона, а украинские правоохранительные органы, прокуроры и судьи должны прекратить избирательное применение своей власти, как политического оружия против своих противников", - сказала Йованович.

"Я сначала хочу еще раз отметить, что обвинения в том, что я распространяла список "Не преследуй", было выдумкой. Господин Луценко, бывший генпрокурор Украины, выдвинувший это утверждение, признал, что этого списка не существовало", - добавила дипломат.

Ранее экс-посол США обвинила в своем отстранении "коррумпированных украинцев".