Дело "Хизб ут-Тахрир": политзаключенного Эмир-Усеина Куку перевели в карцер
15 ноября, 2019, 16:35
Крымского правозащитника, фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеина Куку перевели в карцер
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
"Точной ситуации, мы, к сожалению, пока не знаем. Сейчас мы вышлем запрос и только после этого надо будет отправлять жалобу. Надо выяснить, насколько законен перевод в карцер", - сказал адвокат Сергей Локтев.
Отмечается, что Локтев собирается подать жалобу после того, как получит официальное подтверждение.
"Сначала дождемся ответа, а там решим обжаловать или нет. Оформить могут как всегда по-другому. Надо сначала узнать, как. Информацию могли недостоверно отобразить. Возможно, как всегда, он с кем-то не поздоровался либо не застегнул верхнюю пуговицу", - добавил адвокат.
Известно, что Эмир-Усеина Куку поместили в карцер на следующий день после приговора.
- Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму нарушают права осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея.
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