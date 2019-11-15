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Espreso.tvОбществоДело "Хизб ут-Тахрир": политзаключенного Эмир-Усеина Куку перевели в карцер

Дело "Хизб ут-Тахрир": политзаключенного Эмир-Усеина Куку перевели в карцер


фото: facebook
Крымского правозащитника, фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеина Куку перевели в карцер

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Точной ситуации, мы, к сожалению, пока не знаем. Сейчас мы вышлем запрос и только после этого надо будет отправлять жалобу. Надо выяснить, насколько законен перевод в карцер", - сказал адвокат Сергей Локтев.

Отмечается, что Локтев собирается подать жалобу после того, как получит официальное подтверждение.

"Сначала дождемся ответа, а там решим обжаловать или нет. Оформить могут как всегда по-другому. Надо сначала узнать, как. Информацию могли недостоверно отобразить. Возможно, как всегда, он с кем-то не поздоровался либо не застегнул верхнюю пуговицу", - добавил адвокат.

Известно, что Эмир-Усеина Куку поместили в карцер на следующий день после приговора.

  • Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму нарушают права осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея.
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