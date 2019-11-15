Бородянский хочет, чтобы школьники сдавали тест на медиаграмотность

15 ноября, 2019, 16:21

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что часть внешнего независимого оценивания или отдельный школьный экзамен должен быть на тему медиаграмотности

Об этом он сказал во время публичной дискуссии: "Свобода слова, защита журналистов и информационного пространства Украины от дезинформации", сообщает Укринформ.

"Идея есть. Ее еще, наверное, рано вслух проговаривать. Но мы считаем, что страна, которая находится в эпицентре такой мощной информации войны, как наша, должна заниматься этим вопросом (медиаграмотности, - ред.), начиная со школы. И озвучу неоговоренную пока с Министерством образования сентенцию, поэтому это очень-очень заранее, но в принципе я считаю, что частью ВНО или такого теста, который является финальным в школе, должно быть понимание человеком, как оставаться защищенным в информационном пространстве. Поэтому ВНО - очень мощный инструмент в этом случае. Но его надо осторожно использовать, и мы это тоже понимаем. Поэтому пока это только идея - не более и не менее того", - пояснил Бородянский.