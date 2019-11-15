 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинкульт представил основные пункты законопроекта об ответственности за дезинформацию

Минкульт представил основные пункты законопроекта об ответственности за дезинформацию


фото: pravlife
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило основные пункты законопроекта об ответственности СМИ за дезинформацию

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Не могут быть определены дезинформацией оценочные и критические суждения, сатира. Ответственность за дезинформацию должно быть на основании решения суда, она должна быть такой, чтобы человек или субъект не захотел ее распространять", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Так, по данным Минкульта, законопроект будет содержать следующие пункты:

  • введение должности омбудсмена по вопросам информации;
  • саморегулирования в журналистском сообществе;
  • информирование;
  • совершенствование порядка опровержения информации;
  • медиаграмотность;
  • запрет на владение / финансирования медиа российскими гражданами и компаниями;
  • порядок аккредитации иностранных журналистов;
  • порядок регистрации медиа;
  • ответственность.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать