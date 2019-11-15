Минкульт представил основные пункты законопроекта об ответственности за дезинформацию

15 ноября, 2019, 12:59

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило основные пункты законопроекта об ответственности СМИ за дезинформацию

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Не могут быть определены дезинформацией оценочные и критические суждения, сатира. Ответственность за дезинформацию должно быть на основании решения суда, она должна быть такой, чтобы человек или субъект не захотел ее распространять", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Так, по данным Минкульта, законопроект будет содержать следующие пункты:

введение должности омбудсмена по вопросам информации;

саморегулирования в журналистском сообществе;

информирование;

совершенствование порядка опровержения информации;

медиаграмотность;

запрет на владение / финансирования медиа российскими гражданами и компаниями;

порядок аккредитации иностранных журналистов;

порядок регистрации медиа;

ответственность.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.