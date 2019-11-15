Минкульт представил основные пункты законопроекта об ответственности за дезинформацию
15 ноября, 2019, 12:59
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило основные пункты законопроекта об ответственности СМИ за дезинформацию
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Не могут быть определены дезинформацией оценочные и критические суждения, сатира. Ответственность за дезинформацию должно быть на основании решения суда, она должна быть такой, чтобы человек или субъект не захотел ее распространять", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Так, по данным Минкульта, законопроект будет содержать следующие пункты:
- введение должности омбудсмена по вопросам информации;
- саморегулирования в журналистском сообществе;
- информирование;
- совершенствование порядка опровержения информации;
- медиаграмотность;
- запрет на владение / финансирования медиа российскими гражданами и компаниями;
- порядок аккредитации иностранных журналистов;
- порядок регистрации медиа;
- ответственность.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.
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