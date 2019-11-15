Бэйл сравнил игру в сборной Уэльса и "Реале"
15 ноября, 2019, 19:02
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл больше любит выступать за сборную Уэльса
Об этом сообщает AS.
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что ему комфортнее играть в сборной Уэльса, чем за испанский топ-клуб
"Мне точно нравится играть за Уэльс больше, чем за "Реал". Когда ты играешь в парке с друзьями в воскресенье - это примерно то же самое. В сборной я говорю на родном языке, чувствую себя более комфортно", - высказался футболист.
В нынешнем сезоне Гарет Бэйл провел шесть матчей в чемпионате Испании, на его счету два гола и две результативные передачи.
- Летом вингер "Реала" Гарет Бэйл получил от одного из китайских клубов предложение о переходе с зарплатой в 1,3 млн евро в неделю.
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