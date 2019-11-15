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Espreso.tvСпортБэйл сравнил игру в сборной Уэльса и "Реале"

Бэйл сравнил игру в сборной Уэльса и "Реале"


фото: REUTERS
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл больше любит выступать за сборную Уэльса

Об этом сообщает AS.

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что ему комфортнее играть в сборной Уэльса, чем за испанский топ-клуб

"Мне точно нравится играть за Уэльс больше, чем за "Реал". Когда ты играешь в парке с друзьями в воскресенье - это примерно то же самое. В сборной я говорю на родном языке, чувствую себя более комфортно", - высказался футболист.

В нынешнем сезоне Гарет Бэйл провел шесть матчей в чемпионате Испании, на его счету два гола и две результативные передачи.

 

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