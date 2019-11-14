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Espreso.tvОбществоЗеленский обсудил с послами G7 борьбу с коррупцией

Зеленский обсудил с послами G7 борьбу с коррупцией

Президент Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Большой семерки (G7)

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Во встрече также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители - Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности - над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярные, но важны для улучшения экономического климата в Украине.

Особое внимание во время встречи было сосредоточено на борьбе с коррупцией. Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

 

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