Известный тренер назвал самого опасного соперника Усика в супертяжелом весе
Об этом сообщает Xsport .
По словам Колдвелла, самым сложным оппонентом для Александра Усика в супертяжелом весе станет чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета), который обладает мощным нокаутирующим ударом.
"Я думаю, самая большая опасность для Усика, из-за силы одиночного удара и размеров, это Уайлдер. Против всех остальных я даю Усику огромный шанс", - сказал тренер.
В частности, по его мнению, украинец способен победить экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, даже несмотря на рост британца в 206 см.
"Усик не будет сильным панчером в супертяжелом весе. Ему это и не нужно. Фьюри очень высокий и неудобный. Но если вы заберете у него рост и неудобство, он умнее Усика? Лучшие выступления Тайсона Фьюри были, когда он "проникал в мозги" оппонентам и они переставали выбрасывать удары. Усик плохо понимает английский, поэтому ничего не прокрадется в голову. Я даю Усику огромный шанс в этом бою", - заявил Колдуэлл.
- 14 ноября бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер заявил, что хочет перехватить у украинского боксера Александра Усика право на бой с британцем Дереком Чисорой.
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