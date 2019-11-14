Известный тренер назвал самого опасного соперника Усика в супертяжелом весе

14 ноября, 2019, 15:51

Бывший тренер британского боксера Дерека Чисоры и Тони Беллью Дэйв Колдуэлл назвал самым опасным соперником украинца Александра Усика в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает Xsport .

По словам Колдвелла, самым сложным оппонентом для Александра Усика в супертяжелом весе станет чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета), который обладает мощным нокаутирующим ударом.

"Я думаю, самая большая опасность для Усика, из-за силы одиночного удара и размеров, это Уайлдер. Против всех остальных я даю Усику огромный шанс", - сказал тренер.

В частности, по его мнению, украинец способен победить экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, даже несмотря на рост британца в 206 см.

"Усик не будет сильным панчером в супертяжелом весе. Ему это и не нужно. Фьюри очень высокий и неудобный. Но если вы заберете у него рост и неудобство, он умнее Усика? Лучшие выступления Тайсона Фьюри были, когда он "проникал в мозги" оппонентам и они переставали выбрасывать удары. Усик плохо понимает английский, поэтому ничего не прокрадется в голову. Я даю Усику огромный шанс в этом бою", - заявил Колдуэлл.