Власти Венеции объявили чрезвычайное положение из-за наводнения
Об этом сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяно в социальной сети Twitter, передает AFP.
"Мы призываем правительство помочь нам, ведь расходы (на преодоление последствий природного бедствия. - ред.) будут значительными", - заявил глава города.
Для преодоления природного бедствия власти задействовали все возможные силы и средства. В туристической метрополии из-за опасно высокого уровня воды не работают школы и детсады.
Мэр Венеции уточнил, что знаменитая базилика Святого Марка получила "серьезный ущерб". Крипта исторического памятника полностью затопило во вторник, и есть опасения, что может быть нарушена структура колонн базилики.
Наводнения в Венеции вызванные сочетанием высоких весенних приливов и метеорологического шторма, вызванного сильным ветром, дующим на северо-восток через Адриатическое море.
Проект защиты города от затопления продолжается с 2003 года, но его раскритиковали из-за значительных затрат, скандалов и задержек. План имеет целью построить ряд плавучих ворот для защиты города во время прилива.
- Напомним, что Венецию затопило рекордное за 50 лет наводнение .
⚠Anche oggi affrontando maree che segnano record negativi. Domani dichiareremo lo stato di calamità. Chiediamo al #Governo di aiutarci, i costi saranno alti. Questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Il Mose va terminato presto. Domani scuole chiuse a Venezia e isole. pic.twitter.com/iD2Y7mbOBf- Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 12, 2019
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