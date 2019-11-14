Власти Венеции объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

14 ноября, 2019, 18:06

Мэрия Венеции объявила режим чрезвычайного положения из-за наводнения

Об этом сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяно в социальной сети Twitter, передает AFP.

"Мы призываем правительство помочь нам, ведь расходы (на преодоление последствий природного бедствия. - ред.) будут значительными", - заявил глава города.

Для преодоления природного бедствия власти задействовали все возможные силы и средства. В туристической метрополии из-за опасно высокого уровня воды не работают школы и детсады.

Мэр Венеции уточнил, что знаменитая базилика Святого Марка получила "серьезный ущерб". Крипта исторического памятника полностью затопило во вторник, и есть опасения, что может быть нарушена структура колонн базилики.

Наводнения в Венеции вызванные сочетанием высоких весенних приливов и метеорологического шторма, вызванного сильным ветром, дующим на северо-восток через Адриатическое море.

Проект защиты города от затопления продолжается с 2003 года, но его раскритиковали из-за значительных затрат, скандалов и задержек. План имеет целью построить ряд плавучих ворот для защиты города во время прилива.

Напомним, что Венецию затопило рекордное за 50 лет наводнение .