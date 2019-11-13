Венецию затопило рекордное за 50 лет наводнение: в городе могут объявить состояние катастрофы. Фоторепортаж

13 ноября, 2019, 13:58

Уровень воды достиг отметки в 1,87 метра. Больше было только в 1966 году - 1,94 метра

Об этом передает Еспресо.TV

Под водой оказалось около 82% территории островной части города. Погибли 2 человека, в одном из случаев из-за удара электрическим током в затопленном доме.

Вода затопила и части исторической базилики Сан-Марко.

Отметим, что береговая охрана поставила дополнительные лодки для водной скорой помощи. Водное такси, которое пытается высадить людей в исторических отелях вдоль Гранд-канала, заявил, что проходы смыты, и им приходится помогать пассажирам карабкаться через окна.

"Это будет длинная ночь. Высокая вода начинает спускаться. ... Прилив на 187 см - это рана, которая оставляет несмываемые следы. Теперь правительство должно слушать Венецию", - написал мэр Венеции Луиджи Бругнаро.

Фото: Reuters

Фото: Reuters