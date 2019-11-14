В Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
Отмечается, что злоумышленник преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.
В прокуратуре рассказали, что до этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, однако эти админпротоколы не повлияли на него и не изменили его поведения по отношению к жене.
"По результатам судебного рассмотрения районный суд г. Киева злоумышленник приговорен к 3 месяцам ареста и взят под стражу в зале суда. Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - добавили правоохранители.
Напомним, 11 января в Украине вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".
- Наказание за совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или арест на срок до 6 месяцев.
- Также предполагается и ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.
- Устанавливается уголовная ответственность за принуждение к браку.
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