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Espreso.tvОбществоВ Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие

В Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие


фото: bilyayivka.city
33-летнего киевлянина приговорили к 3 месяцам ареста за психологическое и физическое насилие в семье

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Отмечается, что злоумышленник преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

В прокуратуре рассказали, что до этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, однако эти админпротоколы не повлияли на него и не изменили его поведения по отношению к жене.

"По результатам судебного рассмотрения районный суд г. Киева злоумышленник приговорен к 3 месяцам ареста и взят под стражу в зале суда. Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - добавили правоохранители.

Напомним, 11 января в Украине вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

  • Наказание за совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или арест на срок до 6 месяцев.
  • Также предполагается и ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.
  • Устанавливается уголовная ответственность за принуждение к браку.

 

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