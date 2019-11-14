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Espreso.tvМирТуск: в случае Brexit Великобритания станет аутсайдером и второсортным игроком, это реальный конец вашей империи

Туск: в случае Brexit Великобритания станет аутсайдером и второсортным игроком, это реальный конец вашей империи


фото: reuters
Глава Евросовета Дональд Туск назвал Brexit реальным концом Британской империи, и он согласен с мнением, что он приведет к окончательной потере Лондоном влияния на мировые процессы

Об этом Туск заявил во время выступления в Европейском колледже в Брюгге, сообщает Reuters.

По словам Туска, только объединенная Европа может противостоять напористому Китаю и играть эффективную глобальную роль. По его мнению, основное противостояние в будущем будет продолжаться между Китаем и США и ЕС с другой стороны.

"Я неоднократно слышал от сторонников Brexit, что выход из ЕС снова сделает Великобританию глобальной силой, они считают, что только один она действительно может быть большой ... но в реальности все с точностью до наоборот", - цитирует Туска

По мнению Туска, только в рамках объединенной Европы Великобритания может играть глобальную роль.

"Я слышал это в Индии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Южной Африке - после своего ухода Великобритания станет аутсайдером, второсортным игроком ... Один из моих английских друзей, пожалуй, прав, когда с грустью говорит, что Brexit - это настоящий конец британской империи ", - отметил Туск.

Добавим, что срок полномочий Туска в должности главы Европейского совета вскоре заканчивается, в декабре его преемником станет бельгиец Шарль Мишель.

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