Туск: в случае Brexit Великобритания станет аутсайдером и второсортным игроком, это реальный конец вашей империи
Об этом Туск заявил во время выступления в Европейском колледже в Брюгге, сообщает Reuters.
По словам Туска, только объединенная Европа может противостоять напористому Китаю и играть эффективную глобальную роль. По его мнению, основное противостояние в будущем будет продолжаться между Китаем и США и ЕС с другой стороны.
"Я неоднократно слышал от сторонников Brexit, что выход из ЕС снова сделает Великобританию глобальной силой, они считают, что только один она действительно может быть большой ... но в реальности все с точностью до наоборот", - цитирует Туска
По мнению Туска, только в рамках объединенной Европы Великобритания может играть глобальную роль.
"Я слышал это в Индии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Южной Африке - после своего ухода Великобритания станет аутсайдером, второсортным игроком ... Один из моих английских друзей, пожалуй, прав, когда с грустью говорит, что Brexit - это настоящий конец британской империи ", - отметил Туск.
Добавим, что срок полномочий Туска в должности главы Европейского совета вскоре заканчивается, в декабре его преемником станет бельгиец Шарль Мишель.
- Напомним, накануне ЕС официально отложил Brexit до 31 января 2020 года.
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