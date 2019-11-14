Тейлор: Украина ничего не должна Трампу

14 ноября, 2019, 10:53

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что власти Украины ничем не обязаны президенту Дональду Трампу

Об этом он сказал во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках импичмента Трампа, пишет CNN.

"Они получали поддержку, и они это высоко ценили, но не были должны президенту Трампу", - сказал он.

По словам высокопоставленного американского дипломата, у Трампа "было ощущение, что украинцы обошлись с ним несправедливо".

"И поэтому он подумал, что они обязаны исправить это", - сказал Тейлор.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в среду раскрыл новые подробности телефонного звонка между Трампом и послом США в ЕС, который состоялся на следующий день после того, как президент Трамп поговорил с Владимиром Зеленским 25 июля.