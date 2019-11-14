Суд арестовал полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова
Об этом сообщает "UA Харьков".
Отмечается, что прокурор Михаил Жорняк просил взять капрала полиции под стражу и отстранить от должности.
Защита выступал против. Адвокат подозреваемого Людмила Дробчак сказала суду, что в полицейского есть нарушение психики, поэтому он принимает успокоительные препараты. Она просит не лишать его свободы, поскольку это может негативно сказаться на его психологическом здоровье, и взять под круглосуточный домашний арест.
Подозрение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" полицейскому объявили 12 ноября. Максимальное наказание по этому уголовному производству - до 15 лет колонии или пожизненное лишение свободы.
Как ранее рассказал представитель ГБР Александр Белка, в ту ночь Кобцев дежурил на станции. Он "якобы заметил посторонних лиц на закрытой станции", сообщил об этом в дежурную часть и закрылся в одной из комнат. Когда на станцию прибыло спецподразделение "ТОР", полицейский открыл по ним стрельбу.
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В Харькове в метро полицейский открыл стрельбу.
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