 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Харькове в метро полицейский открыл стрельбу

В Харькове в метро полицейский открыл стрельбу


фото: hiveminer
На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Информация о происшествии поступила в полицию около 3:50.

Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, СОГ и психологи.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

12 ноября, 2019 вторник

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать