В Харькове в метро полицейский открыл стрельбу
12 ноября, 2019, 10:44
На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
Информация о происшествии поступила в полицию около 3:50.
Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его.
На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, СОГ и психологи.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-