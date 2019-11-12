В Харькове в метро полицейский открыл стрельбу

12 ноября, 2019, 10:44

На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Информация о происшествии поступила в полицию около 3:50.

Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, СОГ и психологи.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.