SkyUp планирует открыть несколько бюджетных направлений из Запорожья

14 ноября, 2019, 16:51

Авиаперевозчик готовится открыть рейсы в Ларнаку (Кипр), Иракрион (Греция), Бургас (Болгария), Батуми (Грузия), а также Римини (Италия)

Об этом во время совещания сказал гендиректор компании Евгений Хайнацкий, сообщает www.061.ua.

"Запорожский аэропорт уже стал для авиакомпании одним из базовых. Здесь постоянно базируется один из самолетов компании.Також планируется привлекать к работе летный состав, бортпроводников из жителей Запорожья", - говорится на сайте Запорожской горсовета.

В компании говорят, что цены на билеты будут доступными.

Также во время совещания было анонсировано о том, что SkyUp Airlines начала базирование самолета в КП "Международный аэропорт Запорожье". Самолет рассчитан на 189 пассажиров.