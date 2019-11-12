SkyUp открывает летний маршрут в итальянский город Бари: билеты от 1694 грн
12 ноября, 2019, 11:29
Со следующего 2020 года украинский лоукост SkyUp запускает новое летнее направление - в итальянский город Бари, находящийся на побережье Адриатического моря
Об этом SkyUp сообщает в Facebook.
Стоимость билета в один конец без багажа:
- Киев - Бари - от 1694 грн
- Бари - Киев - от 1766 грн
Рейсы будут выполняться с 30 марта 2020 г. до 24 октября 2020 г. по понедельникам и пятницам.
Отмечается, что билеты уже можно приобрести на сайте лоукоста.
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