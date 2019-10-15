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Espreso.tvОбществоРоссийский пропагандист Корчевников уже несколько дней находится в Киеве

Российский пропагандист Корчевников уже несколько дней находится в Киеве

Российский ведущий на канале "Россия-1" и гендиректор телеканала "Спас", что принадлежит Русской православной церкви, Борис Корчевников уже несколько дней находится в Киеве

В Госпогранслужбе заявили, что Корчевников не состоит в списке лиц, которым запрещен въезд, информирует theБабель.

В Instagram он написал, что получил награду на фестивале православного кино + Покров, который проходил в столице с 7 по 10 октября при участии представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Корчевников успел посетить Киево-Печерскую лавру, Майдан и встретился со священнослужителями. Ранее он вел передачу на российском ТВ и называл Крым российским, а войну на Донбассе "гражданской, которую начала власть Киева".

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