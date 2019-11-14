Рябошапка передал дело ПриватБанка в НАБУ, - Сытник

14 ноября, 2019, 13:13

Об этом в эфире 24 канала заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

"В банковском секторе есть большие проблемы ... 400 млрд грн - это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 млрд грн - это как раз "Приватбанк", - сказал он.

По его словам, в НАБУ было дело по "Приватбанку", но они исследовали его на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины, потому что это их зона ответственности.

То, что происходило в "Приватбанке", когда кредиты выдавались на связанных лиц, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе, - пояснил Сытник.

"Когда генпрокурором стал Рябошапка, то мы провели с ним совещание и решили, исходя из других действий правоохранительных органов, и это дело, а это почти 1800 томов, передать в НАБУ. Речь идет о деле по событиям в "Приватбанке" еще до национализации, когда он был коммерческим ", - добавил он.