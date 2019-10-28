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Espreso.tvОбществоРябошапка рассказал о новых фигурантах в деле ПриватБанка

Рябошапка рассказал о новых фигурантах в деле ПриватБанка


фото: president.gov.ua
В Генеральной прокуратуре не исключают, что к делу о выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым могут быть причастны бывшие высокопоставленные чиновники

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью изданию Апостроф.

"Надо понимать, что по ПриватБанку огромный объем материалов. Это все надо анализировать. Плюс это сложное само по себе дело. Оно не настолько просто, как может выглядеть на первый взгляд. К нему могут быть привлечены не только бывшие бенефициары, но и бывшие высокопоставленные чиновники. Поэтому результат может быть на самом деле интересным и непредсказуемым ", - сказал он.

 

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