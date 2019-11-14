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Espreso.tvСпортРоссияне поссорились с Adidas из-за "перевернутого" флага на форме своей футбольной сборной

Россияне поссорились с Adidas из-за "перевернутого" флага на форме своей футбольной сборной


фото: championat.com
В России разгорелся скандал из-за того, что компания Adidas не в той последовательности расположила цвета национального флага на форме футбольной сборной

Об этом сообщает championat.com.

Россияне возмутились, что на рукавах футболок, на которых команда должна играть на Евро-2020, их триколор оказался перевернутым вверх ногами. Представители Adidas объяснили, что идея заключалась в том, чтобы полоски располагались в правильной последовательности во время празднования голов, когда футболисты поднимают руки вверх.

"Цвета российского флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, когда они празднуют в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед. Бело-сине-красный триколор присутствует на флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как вернуть руку, триколор может выглядеть как флаг Франции, Сербии или Нидерландов", - пояснили в компании.

 

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