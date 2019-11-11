Италия представила форму, в которой сыграет на Евро-2020
Об этом Nazionale Italia сообщает y twitter.
Сборная Италии представила новый гостевой комплект формы, посвященный Евро-2020. На экипировку нанесены узоры, которые дизайном напоминают времена эпохи Возрождения. Футболка выполнена в белом цвете. Форма изготовлена компанией Puma.
Сборная Италии уже гарантировала себе путевку в финальную стадию Евро-2020, поэтому все оставшиеся матчи не будут иметь для команды турнирного значения. А впервые национальную команду можно будет увидеть в двух заключительных матчах отборочного турнира Евро-2020, против Боснии и Герцеговины, а также Армении.
Матч Босния и Герцеговина - Италия состоится 15 ноября. А встреча Италия - Армения будет сыграна 18 ноября.
- Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 11 ноября 2019 г.
Il design offre un look elegante che fonde la cultura e lo stile del Paese con l'obiettivo di esaltare le aspirazioni di successo della nuova generazione pic.twitter.com/hd8lgIxLkX
- 6 ноября был представлен официальный дизайн мяча, которым будут играть сборные на чемпионате Европы в 2020 году.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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