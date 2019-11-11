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Espreso.tvСпортИталия представила форму, в которой сыграет на Евро-2020

Италия представила форму, в которой сыграет на Евро-2020


фото: twitter
Сборная Италии сыграет на Евро-2020 в форме с обновленным дизайном в стиле эпохи Возрождения

Об этом Nazionale Italia сообщает y twitter.

Сборная Италии представила новый гостевой комплект формы, посвященный Евро-2020. На экипировку нанесены узоры, которые дизайном напоминают времена эпохи Возрождения. Футболка выполнена в белом цвете. Форма изготовлена ​​компанией Puma.

Сборная Италии уже гарантировала себе путевку в финальную стадию Евро-2020, поэтому все оставшиеся матчи не будут иметь для команды турнирного значения. А впервые национальную команду можно будет увидеть в двух заключительных матчах отборочного турнира Евро-2020, против Боснии и Герцеговины, а также Армении.

Матч Босния и Герцеговина - Италия состоится 15 ноября. А встреча Италия - Армения будет сыграна 18 ноября.

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