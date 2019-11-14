 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазведение сил: в районе Золотого демонтируют позиции

Разведение сил: в районе Золотого демонтируют позиции

В районе населенного пункта Золотое-4 продолжаются мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) завершены монтажные работы по установке перил на пролете моста. Кроме того происходила укладка асфальта на площадке в районе 9 опоры моста.

На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Проведено обустройство подъездной дороги к фортификациям. Осуществлялся разбор одного блиндажа и трех вспомогательных сооружений.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности, загрязненной взрывоопасными предметами. За сегодня обследовано 2,2 гектара территории и изъято 13 предметов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать