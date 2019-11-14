Разведение сил: в районе Золотого демонтируют позиции
Об этом сообщает штаб ООС.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) завершены монтажные работы по установке перил на пролете моста. Кроме того происходила укладка асфальта на площадке в районе 9 опоры моста.
На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Проведено обустройство подъездной дороги к фортификациям. Осуществлялся разбор одного блиндажа и трех вспомогательных сооружений.
На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности, загрязненной взрывоопасными предметами. За сегодня обследовано 2,2 гектара территории и изъято 13 предметов.
- Напомним, вчера в Петровском начался процесс разминирования .
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