Разведение сил: в районе Золотого демонтируют позиции

14 ноября, 2019, 18:24

В районе населенного пункта Золотое-4 продолжаются мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) завершены монтажные работы по установке перил на пролете моста. Кроме того происходила укладка асфальта на площадке в районе 9 опоры моста.

На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Проведено обустройство подъездной дороги к фортификациям. Осуществлялся разбор одного блиндажа и трех вспомогательных сооружений.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности, загрязненной взрывоопасными предметами. За сегодня обследовано 2,2 гектара территории и изъято 13 предметов.