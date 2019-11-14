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Espreso.tvОбществоРасходы Рады на 2020 год составят почти 2 млрд грн

Расходы Рады на 2020 год составят почти 2 млрд грн


фото: politeka
Верховная Рада Украины поддержала повышение расходов на свою деятельность

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бюджет Рады на 2020 год составит почти 2 млрд гривен. При этом на заработную плату нардепов заложено 642 млн гривен, 46,5 млн гривен - на газету "Голос Украины" и на освещение работы парламента в СМИ. 31 млн гривен выделят на телеканал "Рада", еще 97 млн направят на автобазу.

23 млн гривен заложили на командировки, 315 млн гривен отдают на социальное обеспечение. Также 765 млн выделят на заработную плату для другого персонала Верховной Рады, и еще 144 млн гривен планируется потратить на содержание административных зданий.

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