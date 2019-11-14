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Espreso.tvОбществоРада приняла за основу изменения в Земельный кодекс

Рада приняла за основу изменения в Земельный кодекс


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада поддержала за основу "Проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений"

Об этом передает Еспресо.TV.

"ЗА" проголосовало 272 народных депутата.

Законопроектом вносятся изменения в земельное законодательство, которыми предлагается:

передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;

установить на законодательном уровне механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин;

предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земли в частной собственности;

  • Верховная Рада проголосовала за законопроект о рынке земли в первом чтении.
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