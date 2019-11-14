Рада приняла за основу изменения в Земельный кодекс
14 ноября, 2019, 17:27
Верховная Рада поддержала за основу "Проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений"
Об этом передает Еспресо.TV.
"ЗА" проголосовало 272 народных депутата.
Законопроектом вносятся изменения в земельное законодательство, которыми предлагается:
передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;
установить на законодательном уровне механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин;
предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земли в частной собственности;
- Верховная Рада проголосовала за законопроект о рынке земли в первом чтении.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-