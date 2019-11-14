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Espreso.tvОбществоРада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс

Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины на пленарном заседании 14 ноября внесла изменения в Бюджетный кодекс

Соответствующее решение поддержали 282 народных избранника, передает Еспресо.TV

Согласно пояснительной записке, законопроект № 2144 направлен на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой госбюджета-2020. В частности, изменения регулируют расходы государственного и местных бюджетов, повысят эффективность мероприятий по выполнению бюджета.

Ко второму чтению в проект подали более 200 поправок, из которых были учтены только 85, свидетельствует таблица поправок.

Из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета.

Вместе с тем внесены изменения для выплат социальной помощи непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.

Закон также нормирует некоторые инициативы правительства, а именно о введении агентской модели управления государственным долгом и гарантированным государством долгом, а также о распределении между бюджетами рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

  • Напомним, до этого Верховная Рада Украины поддержала поправку в Бюджетный кодекс, предусматривающую, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах . В комитете отметили, что принятие этой поправки приведет к разбалансировке бюджета на следующий год, поскольку речь идет о 7,7 млрд грн.


 

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