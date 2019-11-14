Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс
Соответствующее решение поддержали 282 народных избранника, передает Еспресо.TV
Согласно пояснительной записке, законопроект № 2144 направлен на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой госбюджета-2020. В частности, изменения регулируют расходы государственного и местных бюджетов, повысят эффективность мероприятий по выполнению бюджета.
Ко второму чтению в проект подали более 200 поправок, из которых были учтены только 85, свидетельствует таблица поправок.
Из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета.
Вместе с тем внесены изменения для выплат социальной помощи непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.
Закон также нормирует некоторые инициативы правительства, а именно о введении агентской модели управления государственным долгом и гарантированным государством долгом, а также о распределении между бюджетами рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.
- Напомним, до этого Верховная Рада Украины поддержала поправку в Бюджетный кодекс, предусматривающую, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах . В комитете отметили, что принятие этой поправки приведет к разбалансировке бюджета на следующий год, поскольку речь идет о 7,7 млрд грн.
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